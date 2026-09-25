Triatlo/Mundiais. Filipe Marques favorito a pódio na classe adaptada PTS5

Triatlo/Mundiais. Filipe Marques favorito a pódio na classe adaptada PTS5

O paratriatleta Filipe Marques destaca-se hoje entre um quinteto de Portugal quanto à possibilidade de medalha nos Mundiais de Pontevedra, Espanha, na classe adaptada de PTS5 na qual já foi bronze em 2024.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Federacao-triatlo.pt

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Além do também medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Paris2024, que este ano tem vários pódios em Taças do Mundo, incluindo o triúno na de Alhandra, também vão competir Cassilda Carvalho, Matilde Santos, Gustavo do Canto e José Ferreira, todos em sub-23.

O quinteto em prova vai participar na distância olímpica, ou seja, 1500 metros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 20 de corrida.

Portugal somou já uma medalha em Espanha, nomeadamente a de prata do júnior Dinis Ferreira.

O ponto alto dos Mundiais de triatlo é no domingo, nas Elites, quando o português Vasco Vilaça defender a liderança do ranking mundial, bastando-lhe ser quinto classificado se o campeão do mundo, o australiano Matthew Hauser, vencer. Já o também luso Ricardo Batista está em terceiro na hierarquia.

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