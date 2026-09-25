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Triatlo/Mundiais. Filipe Marques favorito a pódio na classe adaptada PTS5
O paratriatleta Filipe Marques destaca-se hoje entre um quinteto de Portugal quanto à possibilidade de medalha nos Mundiais de Pontevedra, Espanha, na classe adaptada de PTS5 na qual já foi bronze em 2024.
Além do também medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Paris2024, que este ano tem vários pódios em Taças do Mundo, incluindo o triúno na de Alhandra, também vão competir Cassilda Carvalho, Matilde Santos, Gustavo do Canto e José Ferreira, todos em sub-23.
O quinteto em prova vai participar na distância olímpica, ou seja, 1500 metros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 20 de corrida.
Portugal somou já uma medalha em Espanha, nomeadamente a de prata do júnior Dinis Ferreira.
O ponto alto dos Mundiais de triatlo é no domingo, nas Elites, quando o português Vasco Vilaça defender a liderança do ranking mundial, bastando-lhe ser quinto classificado se o campeão do mundo, o australiano Matthew Hauser, vencer. Já o também luso Ricardo Batista está em terceiro na hierarquia.
O quinteto em prova vai participar na distância olímpica, ou seja, 1500 metros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 20 de corrida.
Portugal somou já uma medalha em Espanha, nomeadamente a de prata do júnior Dinis Ferreira.
O ponto alto dos Mundiais de triatlo é no domingo, nas Elites, quando o português Vasco Vilaça defender a liderança do ranking mundial, bastando-lhe ser quinto classificado se o campeão do mundo, o australiano Matthew Hauser, vencer. Já o também luso Ricardo Batista está em terceiro na hierarquia.