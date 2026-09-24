Mais Modalidades
Triatlo/Mundiais. Portugal inicia competição com quatro júniores em Pontevedra
Portugal inicia hoje a participação nos Mundiais de triatlo com quatro dos seus 14 atletas a competirem nos escalões juniores em Pontevedra, Espanha, onde no domingo Vasco Vilaça pode ser o primeiro homem luso a tornar-se campeão.
Catarina Santos e Letícia Magalhães partem às 09:15 (horas de Lisboa) enquanto Dinis Ferreira e Ricardo Pissarra começam a prova às 10:45, não sendo expectável que entrem na luta pelo pódio.
Os juniores, tal como os sub-23 e o paratriatlo, que competem sexta-feira, em que o título também é atribuído nesta prova única na Galiza, perfazem a distância sprint, ou seja, 750 metros de natação, 20 quilómetros de ciclismo e cinco de corrida.
As elites, femininas no sábado e masculinas no domingo, num modelo de classificação de várias etapas mais esta superfinal, fazem a distância olímpica, que é o dobro, ou seja, 1500 metros a nadar, 40 quilómetros no ciclismo e 10 a correr.
Vasco Vilaça vai tentar domingo inédito título mundial, liderando o ranking com uma folga que lhe permite ser quinto classificado, em caso de triunfo do campeão em título, o australiano Matthew Hauser, enquanto Ricardo Batista é atualmente o terceiro.
Os juniores, tal como os sub-23 e o paratriatlo, que competem sexta-feira, em que o título também é atribuído nesta prova única na Galiza, perfazem a distância sprint, ou seja, 750 metros de natação, 20 quilómetros de ciclismo e cinco de corrida.
As elites, femininas no sábado e masculinas no domingo, num modelo de classificação de várias etapas mais esta superfinal, fazem a distância olímpica, que é o dobro, ou seja, 1500 metros a nadar, 40 quilómetros no ciclismo e 10 a correr.
Vasco Vilaça vai tentar domingo inédito título mundial, liderando o ranking com uma folga que lhe permite ser quinto classificado, em caso de triunfo do campeão em título, o australiano Matthew Hauser, enquanto Ricardo Batista é atualmente o terceiro.