Tricampeã mundial de jiu-jitsu Vanessa Pereira adapta treinos

O isolamento social e a quarentena, necessárias para evitar a propagação da covid-19, vieram afetar a rotina diária da maioria da população mundial e os atletas de alta competição não são exceção, como é o caso de Vanessa, residente na Suíça há 13 anos.Vanessa Pereira, de 31 anos, é filha de pais cabo-verdianos e pratica jiu-jitsu há mais de 10 anos, na academia Karkara BJJ, na cidade de Renens, na parte francesa da Suíça.’”, afirmou a jovem atleta, salientado que foi quando chegou à Suíça que investiu profissionalmente na modalidade.A atleta lusa conta que “tinha um namorado que treinava jiu-jitsu” e que “um dia” o acompanhou para ir ver uma das suas lutas. “Ver mulheres a lutar, despertou em mim o desejo de me lançar neste desporto”, relatou à agência Lusa.A atleta consagrou-se campeã mundial três vezes consecutivas no Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship, nos anos 2015, 2016 e 2017, e conquistou a medalha de prata no ano seguinte, na categoria de -70kg.”, afirmou a jovem atleta, sublinhando que chegou onde queria e arrecadou todos os prémios que desejava.Além das três medalhas de ouro conquistadas em Abu Dhabi, numa das competições de jiu-jitsu mais conhecidas a nível mundial, a jovem lutadora ganhou cinco medalhas de ouro, na categoria até 69 kg, no European Open Jiu-Jitsu Championship, uma competição em que a lutadora participa anualmente, desde 2014, em Odivelas.





Limitações em casa







”, reconheceu.Em plena pandemia provocada pela covid-19, a atleta de artes marciais tem mantido os treinos em casa, para não perder o ritmo e a forma física.”, explicou a atleta, reforçando que os primeiros dias foram “os mais difíceis”, porque, segundo a jovem “a motivação em casa é muito menor”.Desde que se declarou o estado de emergência na Suíça, em 16 de março, a atleta deixou de treinar jiu-jitsu na academia e passou a ser acompanhada à distância por uma treinadora desportiva portuguesa, com quem mantém um plano de nutrição e preparação física online.”, contou a atleta, reforçando que o mais difícil é “manter o peso e o equilíbrio psicológico”.





Faltam os treinos na academia







A campeã afirma que o que mais sente falta em plena quarentena é dos treinos de jiu-jitsu na academia e do contacto com os colegas.”, frisou a portuguesa.A atleta adiantou ainda à agência Lusa que quer ser mãe este ano, o que a vai levar a fazer uma pausa nas competições no próximo ano.”, admitiu a atleta.Questionada sobre os seus projetos a longo prazo, a atleta confessou à agência Lusa que ambiciona criar uma academia de jiu-jitsu em Portugal, destinada a vítimas de violência doméstica e mães solteiras.

“O jiu-jitsu ensinou-me a ser uma pessoa mais forte e quero poder transmitir essa mesma força a outras mulheres”, concluí a tricampeã mundial.