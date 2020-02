Trio de portugueses eliminado no Open de Omã em golfe

Depois de ter terminado a primeira volta entre os classificados no 13.º lugar, Pedro Figueiredo teve uma segunda ronda negativa, com 76 pancadas (quatro acima do par do campo), concluindo a participação com 146 (duas acima), a duas do 'cut'.



José-Filipe Lima tinha terminado a primeira volta com cinco 'shots' acima do par (77) e melhorou hoje, com 71 (uma abaixo), mas a melhoria foi insuficiente para passar o 'cut', terminando com 148 (quatro acima).



Ricardo Santos terminou as duas primeiras voltas com um total de 150 pancadas (seis acima do par), depois de hoje ter entregado um cartão de 72 (igual ao par).