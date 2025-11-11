Trio de regressadas encontram seleção feminina mais confiante após Eurobasket

“Sim, claro que sim. Acho que agora é uma continuação daquilo que já conseguimos este ano. Acho que o grupo continua muito entusiasmado, para continuar no ritmo bom, num ritmo elevado e eu estou muito feliz por voltar à seleção e continuar a fazer o meu trabalho”, afirmou Simone Costa.



A base do Sporting, de 29 anos, voltou às opções do selecionador Ricardo Vasconcelos, depois da inédita presença lusa na fase final do Campeonato da Europa, abrilhantada pelo primeiro triunfo na competição, frente a Montenegro (63-49).



“Foi um orgulho muito grande para todo o grupo conseguirmos aquela vitória, porque todas dedicámos muitos anos para conseguir chegar a esse nível”, reforçou a atleta natural de Alenquer, que conta passagens por clubes como Algés e União Sportiva, mas também por Girolive Panthers, na Alemanha, Georgia Bulldogs e Independence CC Pirates, nos Estados Unidos, Nottingham Wildcats, em Inglaterra, e Valur, na Islândia.



A jovem base-extremo Inês Ramos, de 23 anos, confirmou a satisfação com o desempenho nacional no Eurobasket, alimentando a vontade de viver momentos semelhantes dentro de campo.



“Não tive inveja, de todo. Só foi difícil porque estava com os nervos à flor da pele e, à distância, é sempre complicado, mas foi com um orgulho gigante que assisti [aos feitos históricos]. Agora, como qualquer jogadora, quero viver esses momentos”, vincou, em declarações à Lusa, a jogadora do Al-Qázeres.



Apesar da ausência, a antiga jogadora do Esgueira, mestre em Estatística Médica, assegurou, no entanto, não ter encontrado diferenças substanciais na seleção.



“Claro que temos que mudar algumas coisas, mas a intensidade de trabalho e o empenho são os mesmos para voltarmos a repetir a história feita”, lançou Inês Ramos.



Portugal reencontra a Sérvia, frente a quem ‘carimbou’ o apuramento para o Eurobasket2025, no sábado, em Belgrado, sem que isso assuste Inês Ramos.



“Sabemos que é um adversário difícil, mas, tal como já provámos que conseguimos ganhar, acho que o objetivo vai ser sempre esse, ganhar. E é nisso que trabalhamos”, assegurou.



A sua companheira de equipa no Al-Qázeres, Raquel Laneiro, concordou: “Já jogámos contra a Sérvia e ganhámos um jogo muito importante contra elas. A Islândia também é uma seleção que tem jogadoras muito físicas e com as quais temos de estar muito alerta, mas o objetivo é sempre ganhar. É isso que queremos fazer, entrar da melhor maneira nestes dois jogos”.



A base lisboeta, de 25 anos, que também já alinhou em duas equipas islandesas, considera positivo iniciar frente à equipa mais forte do Grupo G a primeira fase de qualificação para o Eurobasket2027, organizado por Bélgica, Finlândia, Suécia e Lituânia.



“Acho que é bom, acho que é bom. Vai ser um bom desafio e vamos entrar olhos nos olhos e com vontade de ganhar e trazer a vitória”, frisou a jogadora, que já passou por Queluz, União Sportiva, Njardvik e UF Fjolnir, ambas na Islândia, e Arxil, em Espanha, onde alinha, agora, no Al-Qázeres.



Um dos dois primeiros lugares do agrupamento parece ao alcance da seleção portuguesa, segundo Laneiro.



“Fizemos algo que foi histórico e que agora temos a oportunidade de lutar para estar outra vez num Eurobasket. Estamos motivadas, entusiasmadas e com vontade de trabalhar para atingir outra vez esse objetivo. Nós sabemos o que já fizemos, temos noção daquilo que somos capazes de fazer e, a trabalhar bem, queremos lutar para estar lá novamente”, concluiu.



A seleção lusa estreia-se no agrupamento frente à seleção sérvia, frente à qual ‘carimbou’ o apuramento para o Eurobasket2025, em Coimbra, no sábado, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), recebendo, três dias depois, a Islândia, no Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, no Barreiro, às 19:00.



Esta fase de grupos encerra com a receção a Sérvia e Islândia, em 14 e 17 de março de 2026, respetivamente, promovendo os dois primeiros de cada grupo e os três melhores terceiros para a segunda ronda, a disputar em novembro de 2026 e fevereiro de 2027, novamente em grupos de quatro.

