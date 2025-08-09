Trio de surfistas portugueses nas `meias` da Qualifying Series de Inglaterra
Os surfistas portugueses Francisco Ordonhas, nos masculinos, e Yolanda Hopkins e Maria Salgado, nos femininos, apuraram-se hoje para as meias-finais do Broadmasters Open, prova das Qualifying Series da World Surf League, que decorre na Cornualha, em Inglaterra.
Francisco Ordonhas assegurou hoje a presença nas meias-finais ao ser segundo na primeira série dos quartos de final, com um registo de 13.14 (7.67+5.47), sendo apenas superado pelo espanhol andy Criere, vencedor com 14.80 (7.80+7.00).
O outro velejador luso que garantiu presença nesta fase, Joaquim Chaves, falhou a passagem à fase seguinte, ao ser quarto classificado, com 8.33 (4.50+3.83), na terceira série.
Na competição feminina, as duas surfistas lusas competiram na mesma série, a terceira, tendo as duas seguido em frente, ao ocuparem os dois primeiros lugares.
Maria Salgado venceu a série com uma pontuação de 12.74 (7.17+5.57), superando por 0.57 Hopkins, que terminou a séroe com 12.17 (6.17+6.00).
