Os jogadores Arthur, Diego Nunes e Rocha, que alinham no Benfica, ajudaram o Brasil a conquistar no sábado a Copa América de futsal 11.ª vez, ao vencerem na final a Argentina por 2-0.

Na competição que decorreu em Assunção, no Paraguai, os brasileiros venceram com golos marcados por Pito e Rafa Santos.



Para além dos três jogadores que alinham nos ‘encarnados’, a seleção brasileira contou ainda com dois elementos que jogaram durante várias épocas em Portugal, os guarda-redes Guitta e Diego Roncaglio, ao serviço do Sporting e Benfica, respetivamente.