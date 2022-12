Triplo campeão olímpico chinês de halterofilismo acusa doping

A ITA esclarece que o teste foi positivo para EPO, realizado em 30 de outubro, quando Lu Xiaojun estava em treinos.O campeão chinês fica suspenso provisoriamente, enquanto decorre um processo.Agora com 38 anos, o halterofilista ganhou a sua terceira medalha de ouro consecutiva no ano passado, em Tóquio, ocasião em que disse que ia trabalhar para conquistar novo ouro, em Paris 2024.Lu Xiaojun foi o mais velho medalhado de ouro no halterofilismo, com esse sucesso em Tóquio na categoria de 81 kg.