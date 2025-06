Troféu Joaquim Agostinho junta ciclistas de 25 países

“Batemos este ano o recorde de 25 nacionalidades, das quais 10 são europeias, nove americanas, quatro de África, uma da Ásia e outra da Oceânia”, afirmou o presidente da comissão organizadora da prova, Francisco Manuel Fernandes, na apresentação do troféu.



Na edição deste ano, o pelotão sai para a estrada com 123 ciclistas, de 18 equipas, seis das quais estrangeiras: as espanholas Caja Rural – única ProTeam presente -, Illes Balears Arabay e Technosylva, a canadiana Speed United (Canadá), a suíça Elite Fondations Cycling Team e a May Stars Team, do Ruanda.



Entre as portuguesas, contam-se Rádio Popular- Paredes-Boavista, Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, Feirense- Beeceler, APHotel&Resort/Tavira/Farense, Credibom-LA Alumínios-Marcos Car, Anicolor-Tien 21, Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, Efapel e GI Group Holding-Simoldes-UDO.



Outra das novidades deste ano é a alteração do local da última meta da prova, que deixa de ser no Alto da Serra do Montejunto, decisiva para a escolha do camisola amarela, e volta a ser em Torres Vedras.



A prova quilómetro a quilómetro



A 48.ª edição do Troféu Joaquim Agostinho arranca no dia 10 julho com um prólogo de oito quilómetros na localidade do Turcifal, no concelho de Torres Vedras.



A primeira etapa realiza-se no dia seguinte, ligando Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço, ao longo de 181,4 quilómetros, sendo a etapa mais longa da prova.



No dia 12, os ciclistas partem do Bombarral e chegam ao Alto da Serra do Montejunto, no Cadaval, depois de percorridos 161,3 quilómetros.



A última etapa, no dia 13, conta com 172,5 quilómetros, ligando Lourinhã a Torres Vedras.



O Troféu Joaquim Agostinho, que passou a homenagear o ciclista luso depois da sua morte, é a corrida portuguesa inscrita há mais anos no calendário internacional de ciclismo.