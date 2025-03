O grego Stafanos Tsitsipas venceu hoje o torneio de ténis do Dubai, ao ultrapassar o canadiano Félix Auger-Aliassime, em dois parciais, naquele que foi o primeiro ATP500 conquistado na carreira.

Depois de 11 finais em eventos desta categoria, o jogador helénico, atual 11.º colocado da hierarquia mundial, quebrou o enguiço, impondo-se no piso rápido com um duplo 6-3, diante do oponente canadiano (21.º), ao fim de uma hora e 30 minutos.



Este é o 12.º troféu da carreira de Tsitsipas, o primeiro desde o título erguido em Monte Carlo, em abril de 2024.