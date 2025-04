Tudor, de Alaphilippe, estreia-se no Tour2025

Horas depois de a União Ciclista Internacional (UCI) ter aprovado que as três grandes Voltas tenham 23 equipas, os organizadores do Tour anunciaram, finalmente, as três formações convidadas para a edição que decorre entre 5 e 27 de julho, confirmando a expectável presença da Tudor.Bicampeão mundial (2020 e 2021), "Loulou" tem no currículo seis etapas na Volta a França, prova que liderou durante 14 dias em 2019 e na qual se sagrou "rei" da montanha em 2018.Nas grandes Voltas – Tour, Giro e Vuelta – têm lugar garantido as 18 formações do WorldTour, a primeira divisão do ciclismo mundial, além das duas melhores ProTeam, no caso a Lotto e a Israel-Premier Tech, com as restantes três equipas a necessitarem de um ‘wild card’ da organização.Antes da alteração ratificada pela UCI, os convites eram apenas dois, mas os organizadores das três "grandes" solicitaram uma vaga adicional para equipas do segundo escalão.