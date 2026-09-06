Turcas bicampeãs europeias de voleibol





(Com Lusa)

Quando, em diversas alturas, a final parecia pender para as campeãs mundiais e olímpicas, as turcas responderam ao mais alto nível e impediram a Itália de repetir o feito da União Soviética de deter, em simultâneo, os três grandes títulos internacionais.Perante um pavilhão repleto e em delírio, a Turquia impôs-se em 16-25, 25-22, 12-15, 25-21 e 15-10, evitando o quarto cetro das rivais, campeãs em 2007, 2009 e 2021.O primeiro set foi sendo muito igualado, até que um parcial 7-0 das transalpinas alterou tudo, com o 15-8 a revelar-se irrecuperável, terminando em 25-16.A Itália parecia imparável quando liderava no segundo parcial por 12-6, contudo, as turcas, lideradas por Melissa Vargas, foram-se aproximando e, depois de ter a última desvantagem aos 20-19, passou para a frente para se impor por 25-22.Uma forte entrada 8-2 permitiu à Itália conquistar vantagem confortável que foi mantendo, contando com a qualidade superlativa da ‘gigante’ Ekaterina Antropova, decisiva em vários momentos.O inverso no quarto jogo, com 6-1 e 12-5 para as turcas, que ainda viram as italianas reduzir para 17-16, mas a desperdiçar a oportunidade de passar para a frente, cedendo por 25-21.Na ‘negra’, a Turquia esteve sempre na frente, excetuando aos 4-4, acabando por ser mais forte nos momentos decisivos, com Melissa Vargas, de origem cubana, a revelar-se o seu grande trunfo.Na luta pelo terceiro lugar, a Sérvia levou a melhor sobre a Polónia, impondo-se por 3-1, pelos parciais de 25-21, 25—19, 15-25 e 25-18.A Rússia continua a liderar o medalheiro com 19 títulos europeus, seguido da Sérvia e Itália, ambas com três, enquanto a Turquia tem os mesmos dois que a Polónia e a antiga República Federação Alemã.A seleção portuguesa fez história e chegou pela primeira vez aos oitavos de final, sendo afastada pela Polónia, com 3-0.