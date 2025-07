UAE Emirates confirma João Almeida como um dos líderes na Vuelta

Além de Almeida, também Ivo Oliveira faz parte dos oito eleitos da UAE Emirates para a Vuelta, que se corre de 23 de agosto a 14 de setembro, juntamente com Ayuso, o esloveno Domen Novak, o dinamarquês Mikkel Bjerg, o australiano Jay Vine, o espanhol Marc Soler e o austríaco Felix Grossschartner.



Almeida era o braço direito de Pogacar para a Volta a França, mas uma queda na oitava etapa, na qual fraturou uma costela, acabou por obrigar o português a desistir na tirada seguinte, não ajudando ao quarto triunfo final do esloveno no Tour.



“É um sentimento especial para mim começar a Vuelta como líder da equipa, especialmente na forma que mostrei este ano. A recuperação da queda no Tour tem sido tranquila e as sensações nos treinos têm sido boas. Temos uma boa equipa à nossa volta e acredito que podemos lutar por algo grande”, disse o português.



Esta será a quarta participação seguida de João Almeida na Vuelta, depois do quarto lugar em 2022, do nono em 2023 e de ter desistido em 2024, por ter contraído covid-19.



Até à queda na Volta a França, João Almeida estava a ter a melhor temporada da carreira, com triunfos finais na Volta ao País Basco, na Volta à Romandia e na Volta à Suíça, além de uma etapa no Paris-Nice, na qual bateu o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), segundo classificado do Tour.



Ayuso já tinha sido o líder da UAE Emirates na Volta a Itália, mas acabou por desistir, depois de ter sido picado por uma abelha, numa altura em que já estava afastado da luta pela classificação geral.



“A Vuelta é uma corrida muito especial para mim, a minha corrida em casa. Tenho estado a treinar bem, estou a sentir-me muito bem e estou focado a 100% em fazer uma boa corrida para a equipa”, afirmou o espanhol.



A presença de Pogacar na Vuelta era uma incógnita, mas o esloveno acabou por decidir descansar antes de atacar provas na América do Norte, antes do último grande objetivo, que é revalidar o título de campeão do mundo.



“Depois de um Tour tão exigente, decidimos que o melhor era fazer uma pausa. A Vuelta era, obviamente, uma corrida a que adorava regressar. Tenho grandes memórias de 2019, mas agora o meu corpo está a dizer para descansar”, assumiu ‘Pogi’, que foi terceiro na Volta a Espanha em 2019, na sua estreia em grandes Voltas.



Já Ivo Oliveira vai correr pela terceira vez a Volta a Espanha, depois de 2020 e 2022, num ano em que se sagrou campeão nacional de elites, além de ter vencido duas etapas no Giro d’Abruzzo e uma na Volta à Eslovénia.



A 80.ª edição da Volta a Espanha vai começar em Turim, em Itália, em 23 de agosto, e termina em 14 de setembro, em Madrid.