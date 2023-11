UAE Emirates confirmada na 50.ª Volta ao Algarve

Vencedora do ranking mundial de 2023, a UAE Emirates vai alinhar pelo sétimo ano consecutivo na "Algarvia", sendo expectável que entre os selecionados para a corrida esteja algum dos portugueses da equipa: João Almeida, os gémeos Ivo e Rui Oliveira e António Morgado, o vice-campeão mundial sub-23.A mais nacional das equipas WorldTour tem como principal figura Tadej Pogacar, o bicampeão do Tour (2020 e 2021) que saltou para a ribalta do pelotão precisamente nas estradas algarvias, quando venceu a edição de 2019.Já a Lidl-Trek terá, em 2024, a oitava participação na Volta ao Algarve. Depois do quinto lugar no ranking mundial coletivo de 2023, a formação dos Estados Unidos foi dos blocos que mais se reforçou durante o período de transferências, nomeadamente com o britânico Tao Geoghegan Hart, vencedor do Giro2020.Além das duas formações do WorldTour, a organização da única prova portuguesa por etapas do circuito UCI ProSeries confirmou também hoje a presença da Tudor, equipa suíça do segundo escalão.As três equipas hoje anunciadas juntam-se no pelotão da próxima ‘Algarvia’ às WorldTour Alpecin-Deceuninck (Bélgica), Arkéa-B&B Hotels (França), Astana (Cazaquistão), BORA-hansgrohe (Alemanha), EF Education-EasyPost (EUA), Groupama-FDJ (França) e dsm-firmenich (Países Baixos), e à norueguesa Uno-X, que tal como a Tudor pertence à segunda ‘divisão’ do ciclismo mundial.