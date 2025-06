Ucrânia bate Hungria e conquista Golden League feminina de voleibol

As ucranianas impuseram-se às magiares pelos parciais de 25-16, 23-25, 25-15 e 25-17.



No desafio para a atribuição do terceiro lugar, a Roménia venceu a anfitriã Suécia por 3-2, recuperando de duas desvantagens, traduzidas em 17-25, 25-20, 21-25, 26-24 e 15-13.



A seleção portuguesa terminou em 10.º entre as 12 seleções nacionais presentes na