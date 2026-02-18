Ucrânia considera ultrajante que russos participem sob a sua bandeira nos Paralímpicos

"A decisão (…) é dececionante e ultrajante", declarou hoje o ministro dos Desportos ucraniano, Matviy Bidny, na rede social X.



Segundo o ministro ucraniano, "as bandeiras da Rússia e da Bielorrússia não têm lugar nos eventos desportivos internacionais que promovam a justiça, a integridade e o respeito. São as bandeiras dos regimes que transformaram o desporto num instrumento de guerra, de mentira e de desprezo”.



Seis atletas russos e quatro bielorrussos poderão competir sob as suas bandeiras nacionais nos Jogos Paralímpicos de Milão-Cortina 2026, informou na terça-feira o Comité Paralímpico Internacional.



Esta decisão pode marcar o regresso de duas nações banidas desde a invasão da Ucrânia pelos russos, em fevereiro de 2022, e abre caminho a uma reintegração mais ampla da Rússia e da Bielorrússia no desporto mundial, dois anos antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles (2028).



Os Jogos Paralímpicos de Inverno de 2026 decorrem entre 06 e 15 de março, nas cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo.