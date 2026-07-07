Ucrânia contesta levantamento de restrições aos atletas russos pelo COI

“Consideramos esta decisão prematura, infundada e tomada sem ter em conta as circunstâncias objetivas, que permanecem inalteradas: a Rússia continua a sua agressão armada em grande escala contra a Ucrânia”, refere o Comité Olímpico Ucraniano em comunicado.



O organismo ucraniano “discorda veementemente da decisão do Conselho Executivo do Comité Olímpico Internacional (COI) de interromper temporariamente a suspensão do Comité Olímpico Russo (COR) e de revogar as recomendações do COI de 28 de fevereiro de 2022 e 28 de março de 2023 referentes à participação de atletas russos em eventos desportivos internacionais”.



Face às agressões constantes que o povo ucraniano está a sofrer, o comité considera que “qualquer decisão que abra efetivamente caminho ao regresso pleno da Rússia ao movimento olímpico internacional contradiz não só os princípios da justiça, mas também os valores fundamentais do olimpismo, que assentam no respeito pela dignidade humana, pela paz e pelo direito internacional”.



“O Comité Olímpico Ucraniano continuará a defender firmemente os interesses dos atletas ucranianos, a respeitar os princípios da Carta Olímpica e a envidar todos os esforços para impedir que o desporto internacional seja utilizado como ferramenta para a legitimação política do estado agressor”, adianta.



A reação ucraniana surge após a decisão anunciada pelo COI de levantar as restrições aos atletas russos de competirem nos eventos mundiais, embora sem hino e bandeira, incluindo as qualificações para os Jogos Olímpicos Los Angeles2028.



O COI levantou provisoriamente a suspensão do Comité Olímpico Russo (ROC), decretada no outono de 2023, com o fundamento de que este já não conta entre os seus membros com organizações desportivas de regiões ucranianas ocupadas.



Esta decisão surge exatamente dois meses depois de terem sido levantadas as restrições aos atletas da Bielorrússia.



