Ucrânia: Sergey Bubka coordena ajuda da comunidade olímpica no país

O presidente do Comité Olímpico da Ucrânia, o antigo campeão olímpico do salto com vara Sergey Bubka, foi hoje nomeado pelo Comité Olímpico Internacional (COI) como coordenador do esforço de ajuda humanitária ao país face à investida russa.