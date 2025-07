Melgaço acolhe os UEC Campeonatos da Europa de BTT entre 23 e 27 de julho e conta com transmissão na RTP Desporto, no canal digital da Rádio e Televisão pública. Veja as provas nas modalidades de XCO Elites Femininas (13:30) e XCO Elites Masculinos (16:10) no dia 27 de julho, e também na RTP2 e RTP Play.