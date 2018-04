UEFA Futsal Cup: Ricardinho quer bater Sporting que tem dos melhores jogadores portugueses

Lusa Comentários 21 Abr, 2018, 18:21 | Outras Modalidades

"Com certeza que o Sporting tem dos melhores jogadores portugueses", avançou Ricardinho, qualificando em seguida de "fantásticos" vários jogadores da equipa 'leonina', entre eles o capitão João Matos, Pedro Cary e Cardinal, junto dos quais se sagrou campeão europeu com a seleção de Portugal, em fevereiro.



Na antevisão que fez do jogo de domingo, em Saragoça, Espanha, Ricardinho, eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, insistiu que os 'leões' têm "muita qualidade", mas os espanhóis vão "tentar aproveitar" o facto de a equipa portuguesa ser muito ofensiva e "pecar nalguns aspetos" defensivos.



"O que o Sporting tem de melhor é a estratégia. Então vamos estar muito atentos", afirmou Ricardinho, revelando já "ter passado algumas informações" sobre os 'leões' ao seu treinador.



O Sporting vai à final de domingo depois de ter goleado os húngaros do Eto Gyor por 6-1, na primeira meia-final disputada na sexta-feira, enquanto o Inter Movistar bateu o FC Barcelona por 2-1.



O Inter Movistar já ganhou quatro vezes a UEFA Futsal Cup e é o atual campeão europeu, depois de ter vencido o Sporting na final de 2017, por 7-0, em Almaty (Cazaquistão).



"Vamos repetir a final do ano passado", recordou Ricardinho, acrescentado que gostaria que fosse "uma final bonita" e que "caísse para o lado" do Inter Movistar.



O português a jogar em Espanha admitiu que não se sente a 100%, porque "nunca houve muito tempo para descansar", mas assegurou que vai "dar o máximo" que pode.



Depois de ter sido finalista em 2011 e 2017, o Sporting volta assim a tentar ganhar um título que, em Portugal, apenas o Benfica conquistou, em 2010.



O jogo será às 20:00 (19:00 em Lisboa) no Pavilhão Príncipe Felipe em Saragoça.