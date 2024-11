Ugandês Abel Chelangat vence 20.ª edição da Maratona do Porto

Com passagem pela meia maratona ao fim de 1:04.21 horas, Chelangat cruzou isolado a meta instalada no Queimódromo e sucedeu ao queniano Emmanuel Kemboi, vencedor em 2023, com 2:14.13, relegando os quenianos Gideon Kiprop Rotich e Patrick Ketter Kiplagat para os restantes lugares do pódio, a 1.00 e 1.06 minutos, respetivamente.

Na vertente feminina, a queniana Naom Jebet venceu em 2:30.00 horas, à frente da compatriota Peniah Jerop, segunda classificada, a 10.08 minutos, e da sueca Malin Starfelt, terceira, a 12.

Nuno Lopes, oitavo, com 2:20.30 horas, e Laura Grilo, 104.ª na classificação geral e quinta entre as mulheres, com 2:54.08, foram os atletas portugueses mais rápidos e sagraram-se campeões nacionais de maratona, face à inclusão dessa prova anual tutelada pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) no evento portuense.

Organizada desde 2004 pela Runporto, sob chancela da World Athletics, a Maratona do Porto celebrou o 20.º aniversário com o regresso ao trajeto de 2022, que substitui a passagem de Vila Nova de Gaia por Leça da Palmeira, abdicando da habitual travessia sobre o rio Douro através da Ponte D. Luís I, devido às obras de construção da Ponte D. Antónia Ferreira.