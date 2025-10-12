Mais Modalidades
Ugandês Jacob Kiplimo e etíope Hawi Feysa vencem maratona de Chicago
O ugandês Jacob Kiplimo e a etíope Hawi Feysa venceram hoje, com largas vantagens, a maratona de Chicago, nos Estados Unidos, uma das seis principais maratonas a nível mundial.
Na corrida masculina, Jacob Kiplimo, recordista mundial da meia maratona, conseguiu a sua melhor marca pessoal na distância, com 2:02,23 horas, 1.31 minutos de avanço sobre o queniano Amos Kipruto, vencedor da maratona de Londres em 2022.
Na terceira posição ficou o queniano Alex Masai, a 2.14 minutos de Kiplimo, com Conner Mantz a ser quarto, com um recorde dos Estados Unidos, de 2:04.43 horas.
Hawi Feysa dominou a prova feminina, que venceu em 2:14.56 horas, menos 2.22 minutos do que a compatriota Megertu Alemu, enquanto a tanzaniana Magdalena Shauri fechou o pódio, a 3.07.
