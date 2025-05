Uisma Lima defende título internacional de boxe

Nascido em Luanda e radicado no Porto desde os oito anos, o "boxeur", com 32 anos, diz estar “mais bem preparado do que nunca” para um duelo em que lhe cabe defender o "cinturão" conquistado em 12 de dezembro de 2024, na categoria de peso super meio-médio (66,7 a 69,9 kg), graças à vitória sobre o indiano Sukhdeep Singh Bhatti, em Toronto, no Canadá.”, afirma, em entrevista à Lusa.Conhecido no circuito como "monstro", Uisma Lima conquistou depois o título intercontinental da Federação Internacional de Boxe (IBF, na sigla inglesa), outra das organizações que tutela a modalidade, ao vencer o alemão Haro Matevosyan em 6 de abril de 2024, também em Berlim, antes de realizar o “melhor combate” da carreira em dezembro último.