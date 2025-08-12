Uisma Lima disputa título da Associação Mundial de Boxe em 11 de outubro

“Em jogo, está a defesa do meu IBO World e a oportunidade de lutar pelo WBA. É o maior desafio da minha carreira. Preparei-me a vida inteira para este momento”, escreveu o ‘boxeur’ nascido em Luanda e radicado no Porto desde os oito anos, numa nota publicada na noite de segunda-feira.



O lutador, de 32 anos, ocupa o 10.º lugar no ranking da categoria de peso super meio-médio (66,7 a 69,9 kg) na plataforma informal BoxRec e vai defrontar um adversário de 28 anos, que lidera o ranking de meio-médio (63,5 a 66,7 kg), com um registo de 34 vitórias em 34 combates, e que se vai estrear na categoria de peso imediatamente acima.



O embate vai-se realizar em Filadélfia, cidade de onde é natural Jaron Ennis, no Wells Fargo Center, recinto que, por exemplo, acolhe os Philadelphia 76ers, da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), e que já serviu de ‘palco’ a dois combates do adversário de Uisma Lima, em 2024.



Quem vencer o duelo garante um título segundo os parâmetros da WBA e também o acesso ao combate que decide o título de campeão do mundo de peso super meio-médio da organização.



Com um historial de 14 vitórias e uma derrota, o pugilista ligado ao Vitória de Guimarães desde 2023 já conquistou o título intercontinental da Federação Internacional de Boxe (IBF, na sigla inglesa), em 06 de abril de 2024, em Berlim, e o título da Organização Internacional de Boxe (IBO, na sigla inglesa), em 12 de dezembro de 2024, em Toronto.



O angolano, com processo de aquisição de nacionalidade portuguesa em curso, defendeu com sucesso o título da IBO em 31 de maio, ao derrotar, em Joanesburgo, o pugilista sul-africano Shervantaigh Koopman.



O evento de 11 de outubro tem o selo da WBA, considerada uma das quatro principais organizações de boxe profissional a nível mundial, a par da IBF, da Organização Mundial de Boxe (WBO) e do Conselho Mundial de Boxe (WBC).



