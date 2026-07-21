Último Nacional de Equipas Juvenis fecha época no Jamor

Em prova estarão 23 equipas nos sub-14 masculinos e femininos e 17 formações nos sub-18, numa edição que reúne alguns dos principais clubes nacionais. O primeiro dia será dedicado à fase de qualificação, antes do arranque da fase de grupos, da qual os dois primeiros classificados de cada pool seguem para as meias-finais.



Nos sub-18, o Clube Escola Ténis de Oeiras e o CT Porto entram como detentores dos títulos masculino e feminino, respetivamente. Já nos sub-14, os campeões em defesa são o CT Paços do Lumiar, em masculinos, e o Sporting Clube do Porto, em femininos.



A competição prolonga-se ao longo da semana, no Jamor, e promete encerrar a época juvenil de equipas com muitos dos melhores jovens talentos do ténis português em ação.