Ultramaratona em águas abertas entre Lisboa e Cascais

A travessia, a mais longa de sempre a ser realizada em Portugal, está agendada para 23 de setembro, e terá início na Doca de Belém, em Lisboa, e fim na Praia dos Pescadores, em Cascais.Além da prova, que integra o circuito das Ultra Marathon Swim Series, vai realizar-se, no mesmo dia, uma maratona aquática de 10 quilómetros, com partida na Praia da Torre, em Oeiras, e chegada à Praia dos Pescadores, em Cascais.As duas provas integram a 11ª edição do LIDL Swim Challenge, um evento que no dia 24 terá quatro competições de águas abertas com distâncias mais acessíveis.No comunicado divulgado esta quarta-feira, Jorge Paulo Pereira, da 3Iron Sports, organizadora do evento, assume que o convite para organizar uma das provas “mais desafiantes do mundo” é “um reconhecimento internacional”, acrescentando: “”.