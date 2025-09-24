Uma pessoa detida e duas investigadas devido aos incidentes na 16.ª etapa da Vuelta

De acordo com a EFE, aquelas três pessoas envolveram-se em confrontos com as forças policiais, a sequência dos protestos contra a presença da equipa Israel-Premier Tech na Vuelta de 2025, em Mos, que levaram a organização a reduzir em oito quilómetros o percurso da tirada, realizada em 09 de setembro.



Todos podem ser acusados dos crimes de perturbação da ordem pública, agressão a forças de segurança e desobediência, na sequência da participação nos incidentes ocorridos durante a mais importante prova velocipédica em Espanha, cuja 11.ª etapa já tinha terminado sem vencedor, em Bilbau, pelos mesmos motivos.



O Governo espanhol e a organização manifestaram-se favoráveis à desistência da Israel-Premier Tech, mas a equipa, que recebeu apoio público do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, optou por retirar o nome das camisolas e manter-se em competição.



Em 14 de setembro, os manifestantes pró-Palestina pararam definitivamente a Volta a Espanha nas ruas de Madrid, impedindo que a última etapa chegasse ao fim e inviabilizando a consagração do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) como vencedor da 80.ª edição, na qual o português João Almeida (UAE Emirates) terminou num histórico segundo lugar.

