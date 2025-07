União de Leiria empresta Daniel dos Anjos a clube do Vietname

O jogador brasileiro de 29 anos vai representar o Ninh Binh FC, clube ao qual foi cedido até final da época, acrescenta a informação divulgada em comunicado.



Daniel dos Anjos, que em Portugal já representou o Benfica e o Tondela, jogou pela União de Leiria em 2024/25, terminando a época como o segundo melhor marcador da equipa, com nove golos, sete dos quais na II Liga e dois na Taça de Portugal.



Com a saída de Daniel dos Anjos, as opções do treinador Fábio Pereira para o ataque são Jair Matheus, Juan Muñoz, Jordan van der Gaag e Pablo Fernández (ex-Nástic, Espanha).



A União de Leiria inicia a II Liga de futebol em casa, no dia 10 de agosto, frente ao Académico de Viseu.