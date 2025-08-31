US Open: Alcaraz apura-se para os quartos de final
O tenista espanhol Carlos Alcaraz, campeão em 2022, qualificou-se hoje para os quartos de final do Open dos Estados Unidos, quarto e último Grand Slam da temporada, depois de vencer o francês Arthur Rinderknech.
Perante o 82.º do ranking mundial, que na véspera tinha abdicado de jogar pares ao lado do português Nuno Borges, Alcaraz, segundo da hierarquia, venceu por 7-6 (7-3), 6-3 e 6-4, em duas horas e 12 minutos.
O espanhol, que já conta com duas vitórias em Roland Garros e outras tantas em Wimbledon, regressa aos quartos de final, que só tinha falhado em 2024 em Nova Iorque, defrontando agora o checo Jiri Lehecka, 21.º do mundo, que está pela primeira vez nos quartos de final de um ‘major’.
O espanhol, que já conta com duas vitórias em Roland Garros e outras tantas em Wimbledon, regressa aos quartos de final, que só tinha falhado em 2024 em Nova Iorque, defrontando agora o checo Jiri Lehecka, 21.º do mundo, que está pela primeira vez nos quartos de final de um ‘major’.