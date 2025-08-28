US Open. Alcaraz e Sabalenka avançam até à terceira ronda, Rune eliminado
O tenista Carlos Alcaraz, número dois mundial, e a líder do ranking feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka, qualificaram-se para a terceira ronda do Open dos Estados Unidos, ao passo que Holger Rune foi eliminado, em Nova Iorque.
Com uma exibição convincente e autoritária, o espanhol, campeão do ‘major’ norte-americano em 2022, afastou o italiano Mattia Bellucci (65.º ATP) em sets diretos, com os parciais de 6-0, 6-1 e 6-3, sem enfrentar qualquer ponto de ‘break’ ao longo de uma hora e 36 minutos.
Depois de há um ano ter sido derrotado surpreendentemente na segunda ronda em Flushing Meadows, pelo neerlandês Botic van de Zandschulp, o tenista murciano, de 22 anos, exibiu-se a alto nível para se manter na corrida pela liderança do ranking ATP.
“Para ser sincero, lembrei-me do ano passado assim que entrei no ‘court’. Alguns pensamentos maus, fiquei nervoso e pensei: ‘Ok, não quero que aconteça o mesmo do ano passado’”, confessou Alcaraz.
Graças ao oitavo triunfo consecutivo, desde a conquista do Masters 1.000 de Cincinnati, o detentor de cinco títulos do Grand Slam vai defrontar na próxima eliminatória pela primeira vez na carreira o também transalpino Luciano Darderi (34.º ATP), que bateu o ‘wild card’ norte-americano Eliot Spizzirri, pelos parciais de 6-0, 7-6 (7-3), 2-6 e 6-4.
Assim como Carlos Alcaraz, o norte-americano Ben Shelton, sexto do mundo, superou sem grandes dificuldades o adversário espanhol, Pablo Carreño Busta (137.º ATP), por 6-4, 6-2 e 6-4, para assegurar a passagem à fase seguinte da prova, na qual vai encontrar o francês Adrian Mannarino (77.º ATP), responsável pela derrota do australiano Jordan Thompson (58.º ATP), pelos parciais de 6-4, 6-7 (5-7), 6-3 e 6-3.
Enquanto o também norte-americano Frances Tiafoe (17.º ATP) encontrou soluções para se impor ao compatriota Martin Damm em quatro partidas, com os parciais de 6-4, 7-5, 6-7 (8-10) e 7-5, o dinamarquês Holger Rune (11.º ATP) seguiu o exemplo do norueguês Casper Ruud (12.º ATP) e acabou igualmente eliminado na segunda jornada, no caso pelo alemão Jan-Lennard Struff (144.º ATP), por 7-6 (7-5), 2-6, 6-3, 4-6 e 7-5.
Na competição feminina, a campeã em título, Aryna Sabalenka, precisou de se aplicar a fundo para levar de vencida a russa Polina Kudermetova (67.ª WTA), por 7-6 (7-4) e 6-2, depois de ganhar o 17.º ‘tie-break’ consecutivo que disputou.
Na terceira eliminatória, Sabalenka, de 27 anos, vai defrontar a canadiana Leylah Fernandez (30.ª WTA), vice-campeã do último ‘major’ da temporada em 2021, após o triunfo desta diante a francesa Elsa Jacquemot (91.ª WTA), por 3-6, 6-3 e 6-2.
Já a prodígio russa Mirra Andreeva, que ocupa o quinto lugar na hierarquia mundial aos 18 anos, derrotou facilmente a compatriota Anastasia Potapova (53.ª WTA), por 6-1 e 6-3, marcando encontro com a anfitriã Taylor Townsend, sendo que a italiana Jasmine Paolini (8.ª WTA) afastou a local Iva Jovic, de 17 anos, por duplo 6-3, garantindo a manutenção na 139.ª edição do Open dos Estados Unidos.
