US Open. Alexander Zverev derrota Alejandro Tabilo e segue para segunda ronda

Na última partida de terça-feira à noite em Flushing Meadows, Nova Iorque, Zverev, de 28 anos, entrou melhor, quebrando de imediato o serviço de Tabilo, 122.º no ranking da ATP.



Com mais jogadas decisivas e menos erros do que o chileno, também de 28 anos, o alemão foi ganhando controlo do encontro e fechou facilmente o primeiro parcial em 6-2.



O segundo 'set' mostrou-se muito mais renhido e foi necessário recorrer ao 'tie-break' para que Zverev se superiorizasse, vencendo por 7-6 (7-4).



O equilíbrio manteve-se no terceiro parcial e só no último jogo é que o alemão conseguiu quebrar o serviço de Tabilo e fechar a partida em 6-4, ao fim de mais de duas horas.



Na segunda ronda, Zverev vai defrontar o britânico Jacob Fearnley, número 60 do mundo, que, também na terça-feira, derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut (47.º do ranking) em quatro parciais, por 5-7, 2-6, 7-5 e 4-6.



O alemão é um dos fortes candidatos a chegar às rondas finais, embora os favoritos sejam o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz, que têm dominado o ténis mundial.



A 139.ª edição do Open dos Estados Unidos decorre até 08 de setembro.

