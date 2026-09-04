US Open: Auger-Aliassime fica pelo caminho, Cobolli e Fritz em frente

(Com Lusa)

A queda precoce do número quatro mundial foi hoje a grande surpresa no torneio norte-americano de piso rápido, em Flushing Meadows, onde o russo Karen Khachanov (59.º) imperou por 6-7 (5-7), 6-3, 6-2 e 6-2, ao cabo de três horas e 20 minutos.Juntamente com Khachanov na terceira ronda está o norte-americano Taylor Fritz (10.º), finalista em 2024, face a uma vitória muito tranquila contra o italiano Mattia Belluci (6-0, 6-1 e 6-1).O número seis do Mundo, o transalpino Flavio Cobolli, também assegurou a presença na ronda três, depois de se superiorizar ao australiano Tristan Schoolkate, em quatro parciais, por 3-6, 6-3, 6-4 e 7-5.Por 6-3, 6-7 (5-7), 6-4 e 6-4, o também italiano Luciano Darderi (22.º) venceu o checo Dalibor Svrcina e seguiu as pisadas do compatriota.No quadro feminino de singulares, destaque para a jovem russa Mirra Andreeva, de 19 anos e sexta posicionada da hierarquia WTA, que arrasou a alemã Eva Lys (6-0 e 6-2).Igualmente sem problemas, a checa Linda Noskova (quinta), avançou para a terceira ronda, ao bater a tailandesa Lanlana Tararudee, por 6-4 e 6-2, tal como a campeã de 2022, a polaca Iga Swiatek (oitava), mais forte do que a argentina Nadia Podoroska (6-3 e 6-2).A japonesa Naomi Osaka (13.ª), vencedora do US Open em 2018 e 2020, ultrapassou por 6-2, 5-7 e 6-1 a checa Katerina Siniakova, um desfecho de três sets idêntico ao encontro da vencedora norte-americana Amanda Anisimova (10ª), frente à austríaca Lilli Tagger (6-3, 3-6 e 6-1).