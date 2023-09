US Open. Ben Shelton avança para as "meias"

Shelton, número 47 da classificação mundial, venceu Tiafoe, 10.º no ranking ATP, pelos parciais de 6-2, 3-6, 7-6 (9/7) e 6-2, em três horas e sete minutos, no último Grand Slam da temporada.O norte-americano vai defrontar nas meias-finais o sérvio Novak Djokovic, que venceu na terça-feira um outro tenista da casa, Taylor Fritz, por 6-1, 6-4 e 6-4.Aos 20 anos, Shelton está a disputar a sua primeira temporada completa no circuito ATP. No seu primeiro torneio fora dos Estados Unidos, em janeiro, chegou aos quartos de final num outro Grand Slam, o Open da Austrália.Djokovic, de 36 anos, já venceu o Open dos Estados Unidos por três vezes (2011, 2015 e 2018) e procura em Flushing Meadows, Nova Iorque, igualar os 24 títulos em torneios do Grand Slam da australiana Margaret Court.