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US Open. Bicampeã Aryna Sabalenka apurada para os oitavos de final
A bielorrussa Aryna Sabalenka, bicampeã em título, qualificou-se para os oitavos de final do Open dos Estados Unidos em ténis, quarto e último Grand Slam do ano, ao bater a uzbeque Kamilla Rakhimova em apenas dois sets.
Sabalenka, líder do ranking mundial, superou Rakhimova, 92.ª da hierarquia, pelos parciais de 6-3 e 6-4, num encontro que teve a duração de uma hora e 30 minutos
Nos oitavos de final, a vencedora do US Open em 2024 e 2025 e finalista vencida em 2023, de 28 anos, vai defrontar a vencedora do duelo entre a norte-americana Taylor Townsend, 96.ª do mundo, e a russa Diana Shnaider, 16.ª da hierarquia.
Nos oitavos de final, a vencedora do US Open em 2024 e 2025 e finalista vencida em 2023, de 28 anos, vai defrontar a vencedora do duelo entre a norte-americana Taylor Townsend, 96.ª do mundo, e a russa Diana Shnaider, 16.ª da hierarquia.