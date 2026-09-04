US Open. Bicampeã Aryna Sabalenka apurada para os oitavos de final

Sabalenka, líder do ranking mundial, superou Rakhimova, 92.ª da hierarquia, pelos parciais de 6-3 e 6-4, num encontro que teve a duração de uma hora e 30 minutos



Nos oitavos de final, a vencedora do US Open em 2024 e 2025 e finalista vencida em 2023, de 28 anos, vai defrontar a vencedora do duelo entre a norte-americana Taylor Townsend, 96.ª do mundo, e a russa Diana Shnaider, 16.ª da hierarquia.



