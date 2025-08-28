US Open: Cabral e Borges conhecem adversários na competição de pares
O tenista Francisco Cabral, melhor português da atualidade na variante de pares, é cabeça de série no Open dos Estados Unidos e, ao lado do austríaco Lucas Miedler, vai defrontar a dupla Nicolas Barrientos e Nathaniel Lammons na primeira ronda.
O tenista portuense, que igualou esta semana o melhor ranking de pares de sempre de um jogador português, ao atingir o 26.º lugar, e Miedler são 12.º cabeças de série e vão estrear-se na 139.ª edição do último ‘major’ da época frente ao colombiano Barrientos, que chegou a jogar dois torneios do Grand Slam com Cabral, e o norte-americano Lammons.
A jogar com Miedler desde março, com quem ganhou os ‘challengers’ de Madrid e de Bordéus e o ATP 250 de Gstaad (Suécia), além da presença na final do Oeiras Open 4, no Estoril Open e nas meias-finais do ATP 500 de Halle, Francisco Cabral tem como melhor resultado no Grand Slam a quarta eliminatória no Open da Austrália, mas regressa a Nova Iorque para defender a terceira ronda alcançada há um ano em Flushing Meadows.
Já Nuno Borges, ainda em prova no quadro principal de singulares, por sua vez, vai discutir a prova de pares na companhia do francês Arthur Rinderknech, com quem tem duelo agendado para a abertura diante dos anfitriões Brandon Holt, que derrotou na primeira ronda individual, e Colton Smith.
O tenista maiato atingiu igualmente, em 2024, a terceira eliminatória de pares do Open dos Estados Unidos, na altura ao lado do amigo Francisco Cabral, com quem chegou à quarta ronda em Melbourne já este ano.
