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Ténis
US Open. Carlos Alcaraz na segunda ronda contra Jaime Faria
O espanhol Carlos Alcaraz, detentor do título, venceu hoje o russo Roman Safiullin e qualificou-se para a segunda eliminatória do Open dos Estados Unidos em ténis, quarto Grand Slam do ano, marcando encontro com o português Jaime Faria.
Alcaraz, segundo cabeça de série, terceiro ATP e vencedor do US Open em 2022 e 2025, superou Safiullin, 99.º da hiersarquia, em três sets, por um triplo 6-4, em duas horas e 22 minutos.
Na segunda ronda, o espanhol vai defrontar Jaime Faria, 72.º ATP, que superou o norte-americano Jenson Brooksby.