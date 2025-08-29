US Open: Carlos Alcaraz supera Luciano Darderi rumo aos oitavos de final
O tenista espanhol Carlos Alcaraz, segundo da hierarquia mundial, avançou sexta-feira para os oitavos de final do US Open, após bater o italiano Luciano Darderi.
Carlos Alcaraz afastou o 34.º do ranking ATP, impondo-se ao impor-se parciais de 6-2, 6-4 e 6-0, em uma hora e quarenta e 44 minutos.
Ainda assim, o transalpino conseguiu fazer a primeira quebra de serviço do torneio ao campeão de 2022, no decorrer do segundo set quando fez o empate 4-4.
Carlos Alcaraz, que está em boa posição para recuperar a liderança do ranking mundial, vai defrontar agora o vencedor do desafio entre os gauleses Benjamin Bonzi e Arthur Rinderknech, respetivamente 51.º e 82.º do ranking mundial.
