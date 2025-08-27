US Open: Coco Gauff segue em frente ao vencer Ajla Tomljanovic na primeira ronda



Nova Iorque, 27 ago 2025 (Lusa) – A tenista norte-americana Coco Gauff seguiu em frente no Open dos Estados Unidos, o último ‘major’ da temporada, em Nova Iorque, ao bater na primeira ronda a australiana Ajla Tomljanovic, em três parciais.



A veterana Tomljanovic, de 32 anos, até entrou melhor no encontro de terça-feira à noite em Flushing Meadows, quebrando o serviço de Gauff, número três do mundo, logo no primeiro jogo.



Mas a jovem norte-americana de 21 anos, que despediu a equipa técnica em vésperas do início do torneio, respondeu à altura, vencendo cinco dos seis últimos jogos para virar o primeiro parcial, que fechou em 4-6.



Gauff continuou em cima no segundo 'set', conquistando uma vantagem de 2-4, mas Tomljanovic, 79.ª do ranking mundial, não esmoreceu e recuperou, levando o parcial para o 'tie-break', onde venceu por 7-6 (7-2).



O equilíbrio continuou no 'set' decisivo, com as duas jogadoras a trocarem quebras de serviço e muitos erros, mas acabou por ser Gauff a dar o golpe final, fechando a partida por 5-7 ao fim de quase três horas.



Na segunda ronda, Gauff, campeã do Open dos Estados Unidos em 2023, vai defrontar a vencedora do encontro entre a croata Donna Vekic (49.ª do mundo) e a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (número 40 do ranking da WTA).



A 139.ª edição do Open dos Estados Unidos, que atribuirá cinco milhões de dólares (4,3 milhões de euros), à vencedora da competição feminina, decorre até 08 de setembro, em Flushing Meadows, em Nova Iorque.



Além de Gauff, as atenções dividem-se principalmente entre a número um mundial, a bielorrussa Aryna Sabalenka, que defende o título, e a polaca Iga Swiatek (2.º WTA), vencedora em 2022.