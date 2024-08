US Open. Djokovic está na terceira ronda

O número dois do mundo, Novak Djokovic, está na terceira ronda do Open dos Estados Unidos em ténis após a desistência por lesão do sérvio Laslo Djere.

Na quarta-feira à noite, o veterano de 37 anos começou melhor o encontro da segunda ronda ao conquistar o primeiro parcial por 6-4 face ao número 109 do ranking.



Djere, de 29 anos, ainda chegou a assustar ao quebrar o serviço do favorito e deter vantagens de 3-1 e 4-2 frente a Djokovic, que precisou de assistência médica.



Mas o antigo líder mundial conseguiu recuperar e venceu o segundo "set" também por 6-4, já depois de Djere ter também pedido ajuda do fisioterapeuta.



O número 109 do mundo acabou por desistir, devido a uma lesão abdominal, após duas horas e 16 minutos de encontro, numa altura em que Djokovic dominava o terceiro parcial por 2-0.



Após a conquista do ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, Djokovic quer defender o estatuto de campeão em Flushing Meadows, Nova Iorque, na tentativa de conquistar o 25.º troféu do Grand Slam.



Na terceira ronda, o sérvio vai defrontar o australiano Alexei Popyrin, de 25 anos, número 28 do mundo, que bateu, também na quarta-feira, o espanhol Pedro Martinez em três sets, por 6-2, 6-4 e 6-0.



A separar Djokovic daquele que poderá ser o seu quinto triunfo em solo norte-americano poderão estar Carlos Alcaraz, que ganhou o primeiro dos seus quatro títulos do Grand Slam em Nova Iorque, em 2022, o italiano Jannik Sinner e o russo Daniil Medvedev, campeão em 2021 e finalista vencido em 2019 e 2023.



O Open dos Estados Unidos vai decorrer até 8 de setembro.