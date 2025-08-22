US Open. Henrique Rocha falha acesso ao quadro principal

O número três nacional e 168.º mundial cedeu pelos parciais de 7-5 e 6-3 diante do transalpino (121.º), em uma hora e 37 minutos, falhando o apuramento para o derradeiro torneio do Grand Slam da temporada, depois de este ano já ter estado presente no quadro principal de singulares de Roland Garros.



Jaime Faria, 118.º da hierarquia ATP, é o outro português que procura seguir em frente neste ‘qualifying’, jogando hoje diante do francês Ugo Blanchet (184.º).



Em caso de triunfo, Faria, que esteve nos outros três 'majors' da temporada, juntar-se-á ao único tenista luso com lugar garantido na fase principal de singulares do US Open, Nuno Borges, número um nacional e 42.º do mundo.



Já Francisco Cabral tem vaga garantida no quadro de pares, em que vai fazer dupla com o austríaco Lucas Miedler.