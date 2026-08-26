US Open. Irmãs Serena e Venus Williams voltam a competir juntas em pares femininos

As duas jogadoras encabeçam os convidados para a prova disputada nos Estados Unidos, sendo que, na semana passada, disputaram o Masters 1.000 de Cincinnati e reativaram uma parceria efetuada pela última vez em 2022, quando perderam na primeira ronda do Grand Slam norte-americano.



Serena, de 44 anos, e Venus, de 46, devem estrear-se na quinta ou na sexta-feira, já depois de a irmã mais nova ter chegado aos quartos de final no evento de pares mistos do US Open, ao lado do espanhol Carlos Alcaraz, terceiro classificado da hierarquia mundial de singulares masculinos.



Serena, 570.ª do ranking de pares femininos, regressou às competições este verão, após quatro anos de ausência, enquanto Venus, 100.ª, também está inscrita no quadro de singulares femininos do Open dos Estados Unidos.



Em parceria, as irmãs Williams conquistaram 14 títulos do Grand Slam, incluindo seis títulos em Wimbledon, quatro no Open da Austrália, dois em Roland Garros e dois no US Open, além de três medalhas de ouro olímpicas, nos Jogos Sydney2000, Pequim2008 e Londres2012.



