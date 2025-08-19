US Open. Jaime Faria na segunda ronda do `qualifying`

Faria, atual 118.º no ranking ATP, precisou de uma hora e 52 minutos para bater o número 196 do mundo, pelos parciais de 3-6, 6-4 e 6-3, ultrapassando pela primeira vez a ronda inaugural de qualificação do derradeiro torneio do Grand Slam deste ano.



Na próxima ronda, o tenista luso vai defrontar o italiano Giulio Zeppieri (260.º ATP) ou o libanês Hady Habib (165.º).



Nuno Borges, número um nacional e 42.º da hierarquia mundial, é o único tenista português já garantido no quadro principal de singulares do Open dos Estados Unidos, com entrada direta, o mesmo sucedendo com Francisco Cabral na variante de pares, em que vai fazer dupla com o austríaco Lucas Miedler.



Tal como Jaime Faria, também Henrique Rocha, 168.º do mundo, vai iniciar hoje o ‘qualifying’, diante do francês Pierre-Hugues Herbert (139.º).