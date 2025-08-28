US Open: Jannik Sinner segue sem dificuldades para a terceira ronda

Em Flushing Meadows, o italiano de 24 anos demorou duas horas e três minutos para bater o 36.º tenista da hierarquia mundial pelos parciais de 6-3, 6-2 e 6-2.



Sinner, que tenta tornar-se no primeiro jogador a defender com sucesso o título desde Roger Federer em 2008, vai agora defrontar na próxima eliminatória o canadiano Denis Shapovalov, 29.º classificado do ranking ATP



O tenista italiano foi o vencedor dos três últimos torneios do Grand Slam disputados em piso rápido (Open da Austrália, em 2024 e 2025, e Open dos Estados Unidos, em 2024), além de Wimbledon.

