US Open. Nuno Borges está na segunda ronda

Borges, 104.º colocado do ranking ATP, alcançou o seu primeiro triunfo no quadro principal de um torneio do "Grand Slam", mas precisou de cinco "sets" e de 244 minutos para bater o número 165 mundial, pelos parciais de 7-6 (8-6), 3-6, 7-6 (7-5), 6-7 (8-10) e 6-3.

O tenista maiato, que vinha do "qualifying" do "major" norte-americano, vai defrontar na segunda ronda do US Open o chinês Yibing Wu, 174.º da hierarquia mundial, enquanto o outro português em prova, João Sousa, apenas estra terça-feira (16h00, horas de Lisboa) disputará o encontro da primeira ronda, diante do norte-americano Mackenzie McDonald.

“Um torneio de sonho” em Nova Iorque

Nuno Borges foi o primeiro tenista português a entrar em ação no quadro principal do Open dos Estados Unidos, estreando-se com uma vitória, a primeira da carreira no Grand Slam, e confessa estar a viver “um torneio de sonho”.



“Não imaginava nada que fosse assim, mas é assim mesmo que sabe bem. Um torneio de sonho, não só este encontro”, comentou em declarações à agência Lusa.



“Estou muito orgulhoso da maneira como competi e pelo jogo no geral. Foi uma maratona. A nível mental foi duro, mas ainda mais fisicamente. Este encontro vai ficar na minha memória, tal como a última ronda do 'qualifying', que coloco nos meus momentos mais especiais, tal como a primeira vitória em quadros do 'Grand Slam'”, sublinhou.



Após falhar o Open da Austrália, por ter contraído o coronavírus, e das derrotas na estreia em Roland Garros e na ronda inaugural de Wimbledon, Nuno Borges conseguiu, à terceira tentativa, o primeiro triunfo no torneio norte-americano, numa época em que se está a estrear em "majors".



“Depois do encontro foi um alívio gigante, tanto emocional como físico. Estou com algumas dores agora, mas vou recuperar bem para quarta-feira”, confidenciou o sexto português a vencer no Grand Slam em singulares masculinos.



Na segunda ronda, Nuno Borges vai defrontar Yibing Wu (174.º ATP) e sobre o mesmo adiantou: “Não conheço muito do meu próximo adversário, mas sei que tem vindo a ganhar muitos encontros e tem jogado a um grande nível. Vou ter de estar no meu melhor para ter hipóteses”, finalizou o jovem tenista português, de 25 anos.