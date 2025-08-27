US Open. Nuno Borges na segunda ronda após bater norte-americano Brandon Holt

Na terça-feira à noite, Holt, que figura no 111.º posto na hierarquia mundial, entrou melhor na partida, tendo sido o primeiro a quebrar o serviço de Borges, 42.º do ranking ATP.



Mas o número um nacional, que há um ano atingiu os oitavos de final do 'major' norte-americano, deu a volta ao primeiro parcial, que fechou em 6-4 ao vencer os dois últimos jogos.



No primeiro encontro de sempre entre Borges e Holt, o português teve a vida mais facilitada no segundo 'set', ao conquistar uma vantagem de 4-1, que controlou para vencer o parcial por 6-2.



O maiato de 28 anos entrou ainda melhor no terceiro e último 'set', vencendo os três primeiros jogos face ao norte-americano de 27 anos e fechando o encontro em 6-3, ao fim de uma hora e 49 minutos.



Na segunda ronda, Borges vai defrontar o vencedor do encontro entre outro norte-americano, Tommy Paul, 14.º do mundo, e o dinamarquês Elmer Moller, 109.º do ranking da ATP.



A 139.ª edição do Open dos Estados Unidos decorre até 08 de setembro, em Flushing Meadows, em Nova Iorque.