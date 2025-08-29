US Open. Nuno Borges perde com norte-americano Tommy Paul na segunda ronda

Na última partida da noite em Flushing Meadows, em Nova Iorque, que já terminou depois das 01:30 (06:30 em Lisboa), o primeiro 'set' foi longo e muito renhido, com Paul, 14.º mundial, o primeiro a ter três oportunidades para vencer.



Borges, 42.º do ranking ATP, conseguiu forçar o 'tie-break', onde esteve mesmo a um ponto da vitória, mas acabou por ser o norte-americano de 28 anos a fechar o parcial por 6-7 (6-8).



O segundo 'set' foi muito diferente, com Paul a quebrar por três vezes o serviço do número um nacional, que há um ano atingiu os oitavos de final do Open dos Estados Unidos, para conquistar o parcial por 3-6.



O norte-americano teve depois duas oportunidades para fechar o encontro, mas o maiato de 28 anos não desistiu e ganhou os últimos três jogos para triunfar no terceiro 'set' por 7-5.



Apesar de aparentar problemas físicos, Borges continuou melhor e conseguiu quebrar o serviço de Paul por três vezes para vencer o quarto parcial por 7-5.



O norte-americano parecia decidido a fechar o 'set' decisivo o mais depressa possível, conquistando os primeiros três jogos, mas o português respondeu na mesma moeda, triunfando nos três seguintes.



Ao final de uma 'maratona' de quatro horas e 25 minutos, acabou por ser Paul a encontrar forças para voltar a quebrar o serviço de Borges e vencer a partida por 5-7.



Na terceira ronda, o norte-americano vai defrontar o cazaque Alexander Bublik, 24.º do ranking mundial, que, também na quinta-feira, bateu o australiano Tristan Schoolkate com um triplo 6-3.



A 139.ª edição do Open dos Estados Unidos decorre até 08 de setembro.



