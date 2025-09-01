US Open. Sabalenka afasta Cristina Bucsa e avança para quartos de final

Num encontro disputado no domingo à noite em Flushing Meadows, Nova Iorque, entre duas jogadoras de 27 anos, Sabalenka impôs-se a Bucsa por 6-1 e 6-4, em apenas uma hora e 13 minutos.



A bielorussa, campeã em título do Open dos Estados Unidos, somou o 11.º triunfo consecutivo no torneio norte-americano e pôs fim à aventura da espanhola, que tinha chegado pela primeira vez aos oitavos de final de um Grand Slam.



"Estou muito feliz com esta vitória", disse Sabalenka após a partida. "Sinto que estou a jogar cada vez melhor a cada jogo e espero que assim continue", acrescentou.



Bucsa não teve uma única oportunidade para quebrar o serviço da líder do ranking feminino, que conquistou 84% dos pontos disputados após o seu primeiro serviço.



"É uma adversária perigosa", analisou a bielorrussa. "Ela fez-me pensar um pouco no segundo 'set'", acrescentou.



Questionada a potencial pressão associada à condição de campeã em título, Sabalenka afastou essa ideia: "Não jogo para evitar perder. Eu jogo para ganhar".



Nos quartos de final, Sabalenka vai enfrentar a vencedora do último encontro do dia, entre a cazaque Elena Rybakina, a décima do mundo, e a checa Marketa Vondrousova, número 60 do ranking da WTA.



A 145.ª edição do Open dos Estados Unidos, que atribuirá cinco milhões de dólares (4,3 milhões de euros) à vencedora da competição feminina, decorre até 07 de setembro.



Além de Sabalenka, as atenções dividem-se principalmente entre a polaca Iga Swiatek (2.º WTA), vencedora em 2022, e a tenista da casa, Coco Gauff, número três do mundo e que conquistou o torneio em 2023.

