US Open. Sinner "atropela" Bublik e reencontra Musetti nos quartos

A abrir a sessão noturna no Arthur Ashe Stadium, o número um mundial protagonizou uma exibição ao mais alto nível e, sem dar qualquer hipótese ao adversário (24.º ATP), garantiu pela terceira vez, nos últimos quatro anos, o acesso à fase seguinte do derradeiro ‘major’ da temporada, com os parciais de 6-1, 6-1 e 6-1.



“No geral, estou muito contente. Foi a primeira vez este ano que joguei à noite e faz uma grande diferença”, começou por afirmar o transalpino na entrevista em ‘court’, antes de agradecer a presença e apoio do público.



Sinner, de 24 anos, precisou de apenas uma hora e 21 minutos para se desforrar de Bublik, que havia levado a melhor no último encontro entre ambos, na relva de Halle, e garantir uma vaga pela 13.º vez nos quartos de final de um torneio do Grand Slam.



“Conhecemo-nos muito bem. Tivemos algumas batalhas difíceis, especialmente este ano, por isso conhecemos um pouco melhor a forma como jogamos. Ele deu-me os parabéns e desejou-me boa sorte. O último encontro dele foi duro, em cinco sets, acabou muito tarde. Hoje ele não serviu tão bem como habitualmente, por isso consegui quebrá-lo muito cedo em todos os sets e isso deu-me confiança para servir melhor”, explicou o tenista transalpino.



Jannik Sinner, que procura em Flushing Meadows manter o comando do ranking ATP, vai reencontrar agora nos quartos de final o amigo Lorenzo Musetti, que eliminou o espanhol Jaume Munar (44.º ATP) em sets diretos, por 6-3, 6-0 e 6-1, em uma hora e 37 minutos.



“Não consigo falar neste momento, desculpem-me. Estou um pouco emocionado, porque os últimos meses foram terríveis. Estava um pouco triste com o meu ténis, o meu jogo, os meus resultados…perdi três encontros duros com muitas oportunidades. O ténis tem muitos altos e baixos. Tens de estar presente mentalmente, foi o que fiz no último par de semanas e estou muito orgulhoso”, confessou Musetti, de 23 anos.



Graças ao triunfo ante Munar, a jogar pela primeira vez os oitavos de final de um ‘major’, o italiano vai estrear-se no lote de quartofinalistas do Open dos Estados Unidos, depois de ter atingido as meias-finais de Wimbledon, em 2024, e Roland Garros já este ano.



Na competição feminina, a norte-americana Amanda Anisimova, número nove na hierarquia WTA, derrotou a brasileira Bia Haddad Maia (22.ª WTA) em apenas uma hora e 15 minutos, por 6-0 e 6-3, e vai reencontrar na próxima jornada Iga Swiatek (2.ª WTA), naquela que será a reedição da final de Wimbledon, ganha pela polaca.

