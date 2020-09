US Open: Stefanos Tsitsipas vence Maxime Cressy e segue para a terceira ronda

O tenista grego Stefanos Tsitsipas qualificou-se para a terceira ronda do "Grand Slam" do US Open, ao vencer o norte-americano Maxime Cressy pelos parciais 7-6 (7-2), 6-3 e 6-4.