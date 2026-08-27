US Open. Tenista Henrique Rocha eliminado na qualificação

Rocha, número 119 do ranking mundial, foi batido pelo 139.º da hierarquia pelos parciais de 2-6, 6-2 e 7-6 (12-10), num encontro que teve a duração de duas horas e 30 minutos.



Já antes de Henrique Rocha, também Frederico Silva e Francisca Jorge tinham sido eliminados na qualificação do último Grand Slam do ano, falhando o acesso ao quadro principal.



Já sem portugueses na qualificação, a representação lusa no Open dos Estados Unidos fica a cargo dos três que tinham assegurado a entrada direta, casos de Nuno Borges e Jaime Faria, em singulares, e Francisco Cabral, em pares.